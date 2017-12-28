Üsküdar Üniversitesi'nde 13 farklı kültür tanıtıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğünün düzenlediği geleneksel hale getirdiği ERASMUS ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü “International Day” etkinliği yapıldı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Lobi alanında yapılan etkinlikte ERASMUS kapsamında eğitim için gelen 13 farklı ülkeden öğrenciler ülkelerinin yöresel yemeklerini ve kültürel değerlerini sergiledi.

Aralarında Gana, Azerbaycan, İsveç, Suriye ve Türkmenistan’ın bulunduğu farklı ülkeler elleriyle hazırladıkları yöresel yemekleri ziyaretçilere tattırdı. Öğrencilerin hazırladıkları yemek ve oyunlar katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.