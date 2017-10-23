Üsküdar Üniversitesi yeni akademik yıla başlıyor

Üsküdar Üniversitesinin 2017–2018 Akademik Yılı açılışını Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan gerçekleştirecek.

Üniversitesinin Üsküdar Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlencek akademik yıla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademisyenler ve öğrenciler katılması bekleniyor.

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından İstanbul'da kurulan Üsküdar Üniversitesi, 2017 -2018 Akademik Yıla 27 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Üniversitesinin Üsküdar Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda merhaba diyor.

“Davranış Bilimi ve Sağlık” alanında güçlü akademik kadrosuyla birlikte milli değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmek için çalışmalarımızı emin adımlarla ve aralıksız olarak sürdüren Üsküdar Üniversitesi bu akademik yılda da dünyaya fayda sağlayacak. Toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak. Düşünen, üreten, Nobel Ödülü’ne aday olacak nesilleri yetiştirmenin heyecanı ile yeni akademik yılına başlıyor.