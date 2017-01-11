Üsküdar Belediyesi’nden saldırı alanına kedi evi

İstanbul-Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde sokağa kış günlerinde kedilerin sığınması için kutu bırakan gençlere mahallede ikamet eden bir grup saldırı girişiminde bulunmuştu.
Sosyal medyada yaşadıkları olayın video görüntülerini paylaşan hayvanseverler, daha sonra polisin gelerek şikayetlerini aldığını bildirmesinin ardından, sosal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine binlerce kullanıcı tepkisini gösterdi.
Saldırı olayının ve görüntülerinin yayılması üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi @duyguluk adlı kullanıcıya twitter üzerinden gönderdiği mesajda "Kedi evimizi aldık, yola çıktık geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ve akşam üzeri Üsküdar Belediyesi söz verdiği gibi saldırı noktasına kedi evi getirdi.