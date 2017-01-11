Üsküdar Belediyesi'nden alkışlanacak hareket

Üsküdar’da kediler üşümesin diye kedi evi kuran gence bir vatandaş saldırmış, olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünalan Mahallesi Hakim Sokak içerisine kedi evi kuran ve bazı komşularının tepkisiyle karşılaşan Arif Onay, yaşadıklarını anlattı. Arif Onay, sosyal medyada yer alan ve komşularının kedi evi ile ilgili yaşadığı tartışma ve ardından yaşanan saldırı girişimi ile gündeme gelmişti. Yaşadıklarını mikrofonlara dile getiren Onay, “Komşularımızla ufak bir tartışma yaşadık. Aslında niyetlerinin de o olduğunu sanmıyorum. Biraz yanlış anlaşılma oldu aramızda. Ufak bir tartışma yaşadık. Sağ olsun Üsküdar belediyemiz, birkaç saat içerisinde yeni kedi evini getirip buraya koydu. Sanırım tatlıya bağlandı olay” şeklinde konuştu.

"ONLARIN DA BİZİM GİBİ BARINMAYA İHTİYACI VAR"

Kurduğu kedi evinden bahseden ve ardından yaşanan tartışmaya değinen Onay, “Marketten bir şekilde karton, kutu temin edip, bir kedi evi koymaktı amacımız. Biraz tartıştık. Aslında kedilerin buraya alıştırılmaması gerekiyormuş yani burada kedi olması, ne biliyim işte normal havalarda insanları rahatsız ediyormuş demek ki. Konu oradan açıldı aslında. Yani onu tartışıyorduk. Kış günü hayvanlar yiyecek bulamıyor. Onların da bizim gibi barınmaya ihtiyacı var diye konu açıldı. En sonunda bana hayvan mı diyorsun şekline bağlandı konu. Sanırım halloldu” dedi.

"Aslında biz de hayvanız" şeklinde kullandığı cümleye de açıklık getiren Onay, “Evet onların da bizim gibi barınmaya ihtiyacı var. Aslında biz de hayvanız kelimesi bunun içindi yani. Ben arkadaşa hayvansın ya da ne biliyim hakaret etmek değildi amacım. Onların da bizim gibi barınmaya ve yemeye ihtiyacı var. Hepsi bu kadardı yani. Yani abinin bunu kendine hakaret olması ile bir tartışma yaşandı. Sonra oğulları, damatları kim olduğunu bilmediğim kişiler geldi ve üstümüze saldırdı. Gereksiz uzamasını istemiyorum. Dilerim barışırız. Dün tehdit edildik. Hepsi videoda var. Şuan yeni kedi evimiz kuruldu, mutluyuz” diye konuştu.

BELEDİYE YENİ KEDİ EVİ KURDU

Tartışmanın neden olduğu kedi evine son noktayı ise Üsküdar Belediyesi koydu. Vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu kedi evinin bulunduğu yere Üsküdar Belediyesi tarafından daha büyük bir kedi evi kuruldu. Bu durum ise hayvanseverlerden büyük destek aldı. Yapılan çalışmayı duyarak sokağa gelen hayvanseverler ise belediye ekiplerine teşekkür etti.



Hayvanları Koruma Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şenay Dinçer, “İnternette gördüm. İşyerinden izin aldım geldim. Çok üzüldüm yani. Çevremizdeki hayvanlara niye hoşgörüsüz davranılıyor onu anlamıyorum. Bizim nasıl barınmaya ihtiyacımız var ise onların barınmaya ihtiyacı var. Ama sağ olsun belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Sokakta oturan Nedime Birakça ise, “Bütün böyle kör noktalara, hayvanların yaşadığı noktalara bu gibi hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Destekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Asla bu tip çalışmalardan rahatsız değiliz. Bunların devam etmesini istiyoruz. Çünkü biz böyle mutluyuz. Hayvanlarla birlikte yaşamalıyız, yaşamak zorundayız. Hayvanlarımızla birlikte yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

Kedi evi kurduğu için bazı kişilerin saldırı girişimine uğrayan Arif Onay ile destek vermek için gelen hayvanseverler, Üsküdar Belediyesi’nin kurduğu kedi evinin yanında birlikte fotoğraf çekilerek, mutluluklarını fotoğraflara taşıdılar.