Uşak’ta şehit polis, şehadetinin 1. yıl dönümünde anıldı

Bingöl’deki hain bombalı saldırıda geçtiğimiz yıl 1 Ağustos’ta şehit olan Polis Memuru Abdullah Bıyık için yapılan anma törenleri Kültür Park Alanında verilen yemeğe müteakip okutulan mevlid-i şerif ile başladı. Mevlide katılanları Şehit Polis Memuru Abdullah Bıyık’ın ailesi karşıladı.

Mevlid programına Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Banaz Kaymakam Vekili Önder Koç,İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Ak Parti İl Başkanı Servet Kuş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Apaydın İl Genel Meclisi Üyeleri Abdülkadir Kılıç ve Kürşat Ceylan’ın yanı sıra Emniyet Personeli ve yüzlerce Banazlı katıldı.

Mevlit ve yemek programının ardından Şehit ailesi ve programa katılanlar Şehidin mezarına giderek kuran okuyup dua ettiler.