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Uşak’ta okul servisi kaza yaptı; 3 kişi yaralandı

Uşak’ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, öğrencileri toplamak için yeni yola çıkan okul servisine çarptı. Öğrencilerin araçta bulunmadığı kazada 3 kişi yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 11:25
Uşak’ta okul servisi kaza yaptı; 3 kişi yaralandı

Kuzey Çevre Yolu Halk Ekmek Fabrikası kavşağında meydana geldi. Salih Y.’nin kullandığı 64 AG 346 plakalı okul servisi kavşakta geçiş yaparken, ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim Y.’nin kullandığı 64 BK 541 otomobil servise çarptı. Çarpışmanın etkisi ile okul servisi savrularak yola derildi. Kazada okul servis şoförü Salih Y., servis hostesi Emine D. ve otomobil sürücüsü İbrahim Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan servisin öğrencileri toplamak üzere yeni yola çıktığı öğrenilirken, kaza esnasında servis otobüsünde öğrencilerin olmaması bir facianın önüne geçmiş oldu.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:25
  1. konya
  2. mobilyacı
  3. yangın
  4. uşak
  5. okul servisi
  6. kaza
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