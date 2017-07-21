Uşak'ta korkunç cinayet: Kocasını balyozla öldürdü

Uşak'ın Banaz ilçesinde iddiaya göre, Derbent köyünde yaşayan Y. A. (41) arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra sabaha karşı eve geldi. Bir süre sonra eşi S. A. (38) ve çocuklarını darp eden Y.A, eline aldığı balyozla eve zarar vermeye başladı.

BALYOZLA KAFASINA VURDU

Y.A, alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada balyozu alan S.A, eşinin kafasına vurdu.

Y. A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarmayı arayan 3 çocuk annesi S. A, eve gelen ekiplere teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.