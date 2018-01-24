Uşak’ta kaçak sigara operasyonu: 39 bin paket ele geçirildi

Kent girişi uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonetin kapalı kasası içerisinde yapılan aramada, ev eşyaları arasında çuvallar içerisine paketlenmiş vaziyette değişik markalarda toplam 39 bin paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.Ö. (58) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.