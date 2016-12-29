Uşak’ta işçi servisi kazası: 16 yaralı

Kaza akşamüzeri Uşak merkezden Uşak Organize Sanayi Bölgesine bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana geldi. Uşak - İzmir karayolu 16. Km’sinde TIR’ı sollamak isterken kontrolden çıktığı belirtilen servis minibüsü orta refüje çarparak devrildi. Kazada serviste bulunan sürücü ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:05
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