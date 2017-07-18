Uşak’ta FETÖ operasyonu; 11 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda aralarında çeşitli meslek gruplarından olduğu öğrenilen 7’i kadın 4’si erkek olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.