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Uşak’ta cinayet

Uşak’ta yolda yürüyen bir şahıs, yanından geçen araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
Uşak’ta cinayet

Olay dün gece yarısı Fatih ve Gün Sazak Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen Şevk (35) isimli şahıs yaya olarak yürürken plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonu sonucu ağır yaralandı. 112 Acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şevk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kent genelinde zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
  1. Fatih
  2. Uşak
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