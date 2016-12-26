Uşak'ta çifte operasyon

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu ile Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubeleri'nin katılımıyla iki ayrı huzur operasyonu düzenlendi.

Uşak ve ilçelerinde 'Huzur 64' adı altında düzenlenen operasyonlarda 39 bin 236 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 156 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 80'i tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Durdurulan araç ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 15 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 11 bıçak, 51 gram esrar, 13 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde ise, eksikleri bulunan 15 işletmeye idari işlem uygulandı. Trafik ekiplerinin 4 bin 785 araçta yaptığı kontrolde de 194 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 55 araç trafikten men edildi.