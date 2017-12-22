Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uşak’ta aile faciası

​Uşak’ta merkezde yaşanan aile faciasında 18 yaşındaki bir gencin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

22 Aralık 2017 Cuma 21:47
Uşak’ta aile faciası

Kemalöz Mahallesi Güçlü Sokak Numara 15’teki bir apartman dairesinde meydana geldi. Fatih A. Metin isimli genç dün gece anne Nadire ve babasını Murat Metin’i av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi başına sıkarak intihar ettiği öğrenildi. Metin Ailesi’nin komşuları dün akşam bir takım sesler duyulduğunu fakat ailenin sık sık gürültülü kavga ettiği için fazla önemsemediklerini belirttiler. Bugün ise akşam saatlerinde aile yakınlarının evlerinin kapısını açmamaları üzerine durumu polise bildirildiler. Eve gelen polis ekipleri çilingir vasıtasıyla evin kapısını açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Olayın yaşandığı sokağı güvenlik çemberine alan polis evde incelemelerini sürdürüyor.
Ailenin bir oğlunun daha olduğu, farklı bir ilde üniversite okuduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:47
  1. Uşak
  2. facia
  3. cinayet
  4. yaşam haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi