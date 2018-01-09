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Uşak’ta açık unutulan lamba 2 evi kül etti

Uşak’ta sabaha karşı meydana gelen yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

09 Ocak 2018 Salı 11:11
Uşak’ta açık unutulan lamba 2 evi kül etti

Yangın Banaz ilçesinde bağlı Ayvacık Köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı köye yayına yanık kokusundan uyanan köylüler Akif Çümen’e ait evden dumanların yükseldiğini görünce bir yangına müdahale edip diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede köye gelen Banaz Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale edip yangını kontrol altına aldılar. Yan yana olan iki evin zarar gördüğü yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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LAMBA AÇIKTA UNUTULUNCA KISA DEVRE YAPTI

Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra evde inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahiplerinin evdeki bir lambayı açık bıraktığı veya açık unuttuğu ısınan elektrik kablosunun kısa devre yaparak yangına neden olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:11
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