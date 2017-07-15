Uşak’ta 15 Temmuz programına ’Şehir Tiyatrosu’ damga vurdu

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri dün gerçekleşen kortej yürüyüşü ile devam etti. Uşak Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleşen kortej 15 Temmuz Şehitler Meydanında son buldu.

Burada yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Darbelerin Türkiye üzerindeki etkisini konu alan ve geçmiş dönem darbelerinden 15 Temmuz’a uzanan hikaye örgüsüyle sahnelenen oyunda hain teşebbüsün yaşandığı gecede Türk Milletinin hissettikleri sahneye taşındı. Oyunun yaklaşık 2 ay gibi bir zaman diliminde ortaya çıktığına değinen Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Tiyatro, Drama Uygulama Eğitmeni Murat Çubukçu, "15 Temmuz kadim Türk Milletinin yazmış olduğu bir destandır. Daha önceki yapılan darbelerde ezan sesleri hep susturulmuştu. Bu kez de tam aksine ezanlar ve selalar darbeyi susturdu. Türk milleti olarak bu kez darbenin, darbecilerin karşısında durduk ve hain girişimi durdurduk. 15 Temmuz’un birinci yıldönümündeyse Uşak Belediyesi Şehir tiyatrosu ekibi olarak bizler de bu anlamlı günü tiyatro oyunuyla sahneleyelim istedik." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın oyuna tam destek vererek kısa bir hazırlık sürecinde sahnelenmesini sağladığını belirten Çubukçu, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Pek çok tiyatro bir yılda yalnızca fiziksel şartlarını oluşturabilirken, biz fiziksel şartlarımızı oluşturduk, oyunlarımızı sergiledik, insanlar tek oyun çıkartamazken altı oyun oynadık. İnşallah daha da güzel oyunlarla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız." açıklamalarına yer verdi.

Önümüzdeki yıl ulusal bir tiyatro festivali düşündüklerini kaydeden Murat Çubukçu, ilkini bu sezonda düzenledikleri Tiyatro Festivali nedeniyle oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Uşak birinciliğinden, Ege Bölge ikinciliğine kadar pek çok başarıya imza atan tiyatro ekibinin sahnelediği oyunun vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni kazandığını belirten Başkan Nurullah Cahan, sanata desteklerin süreceğini aktardı.

Başkan Cahan, "Uşak olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Bu tiyatro oyununda yer alan arkadaşlarımızın tamamı Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun birer mensubu. 15 Temmuz’un birinci yılı hasebiyle de arkadaşlarımız çok kısa sürede oyunu hazırladılar ve gerçek anlamda profesyonelce bir oyun sergilediler. O gün insanlarımız ne yaşadıysa ve neler hissettiyse o anları bire bir bizlere yansıttılar. Burada oyunumuzu izleyen vatandaşlarımızdan duygulananlar ve ağlayanlar oldu. Ve gerçek anlamda tiyatro ekibimiz işlevini yerine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Tiyatro Eğitmeni Murat Çubukçu’ya olmak üzere oyunda görev alan herkese Uşak halkı ve Türk Milleti adına teşekkürlerini ileten Başkan Nurullah Cahan şöyle devam etti:

"O duyguları bizlere aynen hissettirdiler. Gayet güzel bir oyun oldu. İnşallah bundan sonrada her yaştan oluşan kadrosuyla tiyatro ekibimiz bu tür anlamlı ve güzel oyunlarına devam edecekler. Milli ve manevi değerlerimizi tiyatro oyunlarıyla hem çocuklarımıza hem yaşlılarımıza hem de tüm vatandaşlarımıza daha iyi ortamlarda sunacağız."

Sahnelenen oyunda imam rolünde yer alan Ahmet Gül ise, "Murat hocamızın önderliğinde tiyatro ekibimizi oluşturduk ve 1 yıldır başarılı işlere imza atıyoruz. Çok güzel bir ekip olduk. Buradaki herkes birbirini ailesinden bir parça olarak görüyor. Bu nedenle çalışmaktan kimse yorulmuyor. Bugünkü oyunumuzu izlemeye gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizlere en büyük desteği veren Nurullah Başkan’ımıza da ayrıca çok teşekkür ederiz." dedi

Bir senedir birlikte olduklarını ve çok hızlı bir alışma sürecinin ardından önemli oyunları sahneye taşıdıklarını dile getiren, oyunculardan Ahmet Büyükuğurlu, "Murat Hocamız sayesinde bu kadar kısa sürede oyunlarımızı rahatlıkla ortaya çıkartabiliyoruz. Yoğun bir tempoyla güzel bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini paylaştı.

Bu sezonu 80 kişilik kadrosuyla, 9-15 yaş ve yetişkin grupları olmak üzere etkinliklerini sürdüren tiyatro ekibinden, önümüzdeki sezon yeni oyunların geleceğinin de müjdesi verildi.