eğitim rehberi
12 Ocak Perşembe 2017

Uşak'ta 1,5 gün okullar tatil edildi

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonra ve yarın okullar tatil edildi.

Uşak'ta 1,5 gün okullar tatil edildi
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:23
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Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimin bugün öğleden sonra ve yarın yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Uşak Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


 
EtiketlerMilli Eğitim MüdürlüğüUşak
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