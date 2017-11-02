Uşak'ın dönüşüm projesindeki dükkanlar satışta

Uşak’ın yeni yaşam merkezi; kentsel yenileme projesi kapsamında örnek nitelikli proje olarak hayata geçirildi. Uşak’a yapılan en büyük devlet yatırımları arasında yer alan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin incelemeleri için geçtiğimiz aylarda Uşak’a gelen TOKİ Başkanı Ergün Turan, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile birlikte bölgeyi gezerek, Uşak için çok önemli bir yatırım değeri taşıyan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’nin örnek projesi olduğunu açıklamıştı. Kentsel dönüşüm alanında açık arttırma ile satışa çıkacak dükkanların tarihleri ise belli oldu.

TOKİ Afyon’da 19, Uşak Kentsel Yenileme Projesinde 81 adet iş yerini 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 12.30’da Ramada Hotel-Uşak’ta, Emlak Yönetimi’nin düzenleyeceği açık artırma ile 75.200 TL’den başlayan fiyatlarla ,%25 peşin, 120 ay vadeli fiyatla satışa çıkaracağını duyurdu.

Türkiye'nin örnek projesi göz dolduruyor

Projede, yaya ulaşımını destekleyen her dükkanın önünde açık otopark bulunuyor. Giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için 30 m2’den 472 m2’ye kadar iş yeri tercihleri sunuluyor.

Açık artırma müzayedesine katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak müzayede öncesinde T.Halkbankası A.Ş’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı ;

-Muhammen bedeli 299.999 TL’ye kadar olan iş yerleri için 5000 TL

-Muhammen bedeli 300.000-999.999 TL olanlar için 20000 TL

- Muhammen bedeli 1.000.000 ve üstünde olanlar için 50.000 TL katılım teminatı bedeli ödemek zorunda olacaklar.

Yer gösterme hizmetinin verileceği projede, katılımcılar; iş yerleri m2’leri, konumları, başlangıç fiyatları ve diğer tüm koşullar hakkında ayrıntılı bilgiyi kentsel dönüşüm alanında bulunan TOKİ satış ofisinden alabilecekler. Müzayedeye katılmak isteyenler 0542 471 06 64 ve 0506 473 33 67 numaralı telefondan tanıtım ofisi ile iletişime geçerek 2 Kasım tarihine kadar projeyi inceleme imkanı bulacaklar. Bilgi için: muzayede.emlakyonetim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.