Uşak Valisi Demir basın mensupları ile buluştu

Düzenlenen toplantıda basın mensupları tanışan Vali Demir, görevinin başında 12’nci gününün olduğunu toplantının amacının birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayan Vali Demir kısa zamanda Uşak’la ilgili sorun sıkıntı ve bunların giderilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Uşak’ın marka şehir haline getirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Demir, bazı şeylerin topyekûn değişmesinin gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen etkinliklere de değinen Demir, yapılan etkinliklerin 16 Temmuz Pazar gününe kadar devem edeceğini belirtti. Vatan haini darbeci zihniyete halkın gereken cevabı verdiğini kaydeden Demir; ’’Böylesi kara günlerin bir daha yaşanmaması için devlet millet ele ele olacağız. İnşallah bir daha böyle kötüolaylar yaşamayız. Kara geceler yaşamayız’’ dedi.