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Uşak Üniversitesi rektörü Sait Çelik FETÖden tutuklandı!

Uşak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu toplam 4 kişi tutuklandı.

Uşak Üniversitesi rektörü Sait Çelik FETÖden tutuklandı!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 08:36
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Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin Uşak Üniversitesi yönetim ve çalışanlarına yönelik yaptığı operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından, dün sabah sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek suçlarından” Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, Rektör’ün makam şoförü Oğuz Ceylan, Eski bir dernek başkanı Muhammet Kaya ve yurt çalışanı Mustafa Çınaroğlu olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken bir kişide mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

 
EtiketlerUşakProf. Dr. Sait ÇelikFETÖ
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fikriye figen ayhan

başkanımızın da dediği gibi "at izi it izine karıştı" adalet bakanlığı tarafındantüm savcı, başsavcı ve hakimler gibi karar mekanizmalarındaki önemli pozisyonlara kişilik testi de yapılsın, keza eğitimleri ve sınav sistemleri deavrupalı ve amerikalı meslektaşlarından çok farklı malesef, yine ergenekon sürecine dönecek işler, suçlular dışarda geziyor, masumlar içerde kalıyor, AllahCC yar ve yardımcımız olsın, sonumuzu da hayır eylesin, Amin

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