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Uşak sokaklarını elleriyle temizliyorlar

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Uşak’ın cadde ve sokaklarındaki katı atıkları tek tek elleriyle topluyor.

18 Temmuz 2017 Salı 22:35
Uşak sokaklarını elleriyle temizliyorlar

Şehrin güzel bir görünüme sahip olması amacıyla her mahallede çevre düzenlemelerine yer veren ve önemli hizmetleri halka buluşturan Uşak Belediyesi, aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla da sahada.

Alandaki temizlik çalışmalarını yaklaşık 50 kişilik bayan ekiple yapan Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı, Ankara-İzmir Karayolu ve Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki özellikle araçlardan atılan çöpleri topladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve şehrin sokaklarını temiz ve sağlıklı bir hale getiren personeli çalışmalar esnasında ziyaret eden Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, "Şehrimizde bulunan ana arterlerimizin temizliğini arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 50 kişilik özel ekibimizle hem ev temizliklerimizi gerçekleştiriyoruz hem de bu şekilde ayda bir alana çıkıyoruz. Araçlardan atılan, geri dönüşüme yarayabilecek, şişeler, ambalaj atıkları bu ekiple birlikte toplanıyor. Sokaklarımızın daha güzel ve temiz olması adına çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Uşak’ın temiz cadde ve sokaklara sahip olmasını önemsediklerinin altını çizen Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, "Sayın Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ın da istekleri doğrultusunda vatandaşlarımızın temiz sokaklara sahip olması, çocuklarımızın temiz sokaklarda oyun oynaması, dokusuyla, donatılarıyla güzel bir Uşak’ın vatandaşa hizmet sunması maksadıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Geçen sene de çalışmalarımız aynı şekilde yapılıyordu ve bu yıl da devam ediyoruz. Hava şartları el verdiği müddetçe de bu çalışmamız sürecek." dedi.

Ana arterlerin yanı sıra mesire alanlarında ve çamlıklarda da benzer çalışmaların yapıldığını aktaran Ünal, Uşak Belediyesi olarak şehrin temizliği için farklı projeler ürettiklerini ve bunları bir bir uygulamaya geçirdiklerini kaydetti.

Vatandaşların da çevrenin temiz tutulması konusunda hassasiyet sahibi olması gerektiğine değinen Başkan Yardımcısı Ünal, "Bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayan, evlerini temizler gibi elleriyle şehrimizin sokaklarını, caddelerini temizleyen personelimize de titiz çalışmaları nedeniyle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar sayesinde sokaklarımız pırıl pırıl oluyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:35
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Uşak
  4. Çal
  5. Fevzi Çakmak
  6. İsmail Ünal
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