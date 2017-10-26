Uşak Metropol standardında yürüyen merdivenli üst geçitlere kavuşuyor

İkincisinin de kısa süre içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 25. Şube Şefliği’nin bulunduğu noktada uygulanacağı üst geçitler ile vatandaşların daha güvenli bir şekilde iki yaka arasında ulaşım sağlamasına olanak tanınacak.

Bölgede güvenli geçişin sağlanması ve şehre modern bir görünüm katılması hedeflenen üst geçitler için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, en basit projelerin bile normalin ötesinde, modern çağı yakalamış Uşak'a yakışır biçimde sunulduğunu kaydetti. Başkan Nurullah Cahan, valilik konağının bulunduğu bölgeye yapılacak üst geçidin 120 metrelik toplam açıklığa sahip olacağı bilgisini verdi. Öğrencilerin ve yaşlıların, vatandaşların ulaşmak istedikleri yere gitmek için zorluk yaşamamalarını ve hayati tehlikelerin ortadan kaldırılmasını istediklerini belirten Cahan yapılacak geçitler için kalabalık bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek kritik bölgelerin tamamında bu tip projeleri yürüteceklerini söyledi.

BÜYÜK PROJELER İFTİRALARI BERABERİNDE GETİRİYOR

-Algı operasyonu ile halkı yanıltmaya çalışıyorlar

Uşak’ta büyük projeler gerçekleştikçe şer odaklarının iftiralarının da ardı arkasının kesilmediğini ifade eden Uşak'ın yeni Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ise, "Uşak Belediyesi olarak hem güvenli geçişin sağlanması hem de şehre modern bir görünüm katması planlanan ileri teknoloji yürüyen merdivenli ve asansörlü üst geçitler için çalışmalarımızı geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Ancak biz ne zaman Uşak’ta büyük projeleri ve yatırımları gerçekleştirsek, belirli mekanizmalar hemen harekete geçerek karalama kampanyaları başlatıyor. Uşak’a yapılan veya yapılması planlanan her büyük projede olduğu gibi Uşak Belediyesini karalama kampanyası yürüten bazı yerel medya organları, bu yapıların maliyetlerini hiç olmadık şekilde ve uydurma metinlerle lanse ederek yine karalama kampanyalarına son hızla devam ediyor. Geçmişteki denemelerine rağmen çıkar elde edememeleri nedeniyle yürüttükleri bu hizmet karşıtı ve yalanları içinde barındıran saldırıları arttırarak sürdürüyorlar." dedi.

Yapılan geçitlerin metropol standartlarında ve yüksek teknolojide olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, "Bu yapılar oldukça teknolojik, hem yürüyen merdivenli hem de asansörlü üst geçitler. Aynı zamanda uzun ömürlüler ve bizden sonraki yönetimlere, halkımıza, çocuklarımıza miras kalabilecek, onların da kullanabileceği yapılar. Çoğu şehirde tek bir örneği bile yok ama ne yapsak karşımıza birilerinin çıkacağını görmek anladığımız kadarı ile zor değil. Tek bir geçit için bile 20 Milyon TL harcandığı iftiralarını yaymaya çalışan ve bunu metne döküp yayınlayan kişiler, her projede önümüze taş koymaya çalışan kişilerdir. Ancak amaçlarına ulaşamayacaklar." açıklamalarına yer verdi.

MUSTAFA DAYIOĞLU GERÇEK MALİYETİ AÇIKLADI

Uşak'ta, özellikle belediyeye saldırıda bulunan çetelerin olduğu vurgusunu yapan Dayıoğlu bu kişilerin menfaat çetesi olduğunu dile getirdi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu, "Bunlar kirli geçmişleri olan tetikçiler. Normalde bu tipleri kale almıyoruz. Ben sadece vatandaşlarımıza ne kadar harcadığımızı açıklamak istiyorum. Bu projelerin öncesinde yaklaşık 40’a yakın şirketle görüşme sağladık. Kaliteli malzeme ve işçiliğin yanında en ekonomik fiyatı yakaladığımız şirketle ihalelerimizi yaptık. İki geçidin toplam maliyeti 4.5 Milyon TL. Kafasında soru işareti olan vatandaşlarımız buyursunlar gelip belediyemizde bize sorsunlar. Böyle yalan yanlış haberlerle üzülmesinler. Biz her zaman buradayız." diye konuştu.