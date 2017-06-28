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Uşak hafta sonu kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Uşak ve çevresinde 30 Haziran’dan itibaren Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgasının geleceği belirtildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:18
Uşak hafta sonu kavrulacak

Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren Uşak, Afyonkarahisar, Denizli başta olmak üzere mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin edildiği açıklandı.

Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklendiği belirtildi.

Hafta sonu beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar 38, Uşak 38, Denizli 43 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Salı günü etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:18
  1. Afrika
  2. Denizli
  3. Uşak
  4. Afyon
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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