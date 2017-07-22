Uşak Diyabetliler Derneği vatandaşın şekerini ölçtü

Uşak Diyabetliler derneğinin etkinlikleri hakkında bilgi veren Başkan Sercan Bozer, yaptıkları şeker ölçümü sayesinde bugüne kadar 10 dan fazla hastanın şeker hastası olduğunu tespit ederek doktora yönlendirdiklerini açıkladı. Bozer, bir gün içerisinde yaklaşık 500 kişiye ölçüm yaptıklarını belirtti.

Kendisinin de kalıtımsal Tip 1 Diyabet hastası olduğunu söyleyen Bozer, bu hasatlık yüzünden ayak parmaklarının kesildiğini, vatandaşların bu hastalığa karşı duyarlı olması için dernek yönetimi ve üyeleri ile ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Uşak Diyabetliler Derneği’nin Nisan 2017 tarihinde kurulduğunu kaydeden Bozer açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Derneğimiz, ilimizde yaşayan diyabet hastası bir grup hemşerimiz tarafından kurulmuştur. Amacımız, aktif bir şekilde çalışarak, Uşak kamuoyunun dikkatini diyabet hastalığına çekmek ve diyabet konusunda farkındalık yaratmaktır. Ücretsiz şeker ölçümlerimizde bazı hemşerilerimizin kendilerinin bile haberi yokken diyabet hastası olduğunu tespit ettik ve doktora yönlendirdik. Bu hastalığa zamanında müdahale edilmediği takdirde çok üzücü sonuçlar yaşanabiliyor.”

Kuruluş tarihinden bu yana yaptıkları etkinlikleri sıralayan Bozer, Nisan ayında Diyabet kahvaltısı düzenledik. İzmir Diyabet Festivali’nde Uşak’ı temsil ettik. Geçtiğimiz Mübarek ramazan ayında da diyabet hastaları için yine özel bir iftar yemeği düzenledik. Son etkinliğimizde bir işitme cihazları firmasının sponsorluğunda ücretsiz şeker ölçümü oldu” dedi.

Bozer, “Başkan Yardımcım Dilek Berber ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız planlamaya göre, 2017 yıl sonun kadar, diyabet pikniği, diaybet kermesi, Kula, Eskişehir gezileri düzenleyeceğiz. Derneğimi her gün büyümektedir. Derneğimize yardımlarını esirgemeyen Uşak Valiliği ve Uşak belediye Başkanlığına çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Bozer, “Türkiye’de şu anda 6,5 milyon insanın diyabet hastası olduğu tespit edilmiştir. Bu rakama nüfusumuzun yüzde 7’si civarındadır. Onun için diyabet hastası olsun olmasın, tüm Uşaklı hemşerilerimizi bu sinsi hastalığa karşı işbirliği ve mücadele etmeye çağırıyorum. Derneğimizle irtibata geçsinler. Birlikte mücadele verelim” şeklinde konuştu.