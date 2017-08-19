Uşak Belediyesinden mahalle sakinlerine sazlı sözlü eğlence

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan ve Uşak mahalle bazlı sosyal uyum, sosyal kültürel etkinlik ve meslek edindirme merkezi projesi olan “Mahallede Laflıyoruz” etkinliği Karaağaç Mahalle Konağı’nda gerçekleştirildi.

7’den 70’e mahallelinin katıldığı etkinlik, Uşak Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile mahalle konağının önünde başladı. Konakta devam eden program Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik’in nefesli dinletisi ile devam etti. Daha sonra Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının yaptığı doğaçlama tiyatro gösterisi ile eğlenceli vakitler geçiren mahalle sakinleri, oynanan oyunlara ve söylenen şarkılara da eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ’da gecede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ayrıca gecede Uşaklı Türk Halk Müziği sanatçısı Şükran Şah’da sazıyla yöresel türküleri seslendirerek, dinleyenleri mest etti.

Mahalle konağının bir seneye yakın zamandır vatandaşların hizmetinde olduğunu ve çeşitli programlarla mahalle sakinleriyle buluştuklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, ilk kez böyle bir etkinliğin konakta yapıldığını ve güzel bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Uludağ, “Vatandaşlarımızla beraber tiyatroyu, halk oyunlarını, müziği de içine katan ve beraber kaynaşarak mahalle kültürümüzü canlı tutmamızı sağlayan bir etkinlik oldu. Burada oynanan ve şehir tiyatromuzdan arkadaşlarımızın sergiledikleri doğaçlama tiyatro gösterisine mahalle sakinlerimizde katılıyor, eşlik ediyor. Gayet samimi bir ortamda yapılan etkinliğimiz ilerleyen günlerde yine devam edecek” dedi.

Mahalle konağında sadece bu tür faaliyetlerin yapılmadığını, konağın 7/24 vatandaşların hizmetinde olduğunu aktaran Uludağ, “Bugün yapılanlar etkinlikler aslında mahalle konağımızın sadece görünen bir yüzü. Konağımızda kadınlarımıza spor etkinlikleri, fitness salonları, eğitici kurslarımız, sağlık ocağımız, muhtarlığımız ve öğrencilerimize eğitim hayatlarında yardımcı olması açısından bilgisayarlarımız var. Tam anlamıyla dolu dolu bir mahalle konağımız burada mahalle sakinlerimize hizmet veriyor” ifadelerine yer verdi.

Dışarıdan herhangi bir sanatçıyı ya da konuşmacıyı getirtmeden Belediye bünyesinde yetişen gençlerle bu tür etkinlikleri yaptıklarına Uludağ, “Etkinliğimizin diğer güzel bir tarafı da yapılan bu etkinlikte Belediye şehir tiyatrosundan, sanat akademimizden ve mehter takımımızdan arkadaşlarımızın hünerlerini sergileyerek, programın yapılıyor olması. Dışarıdan kimseyi getirmeden Belediye bünyesinde yetişen arkadaşlarımızla bu etkinliğimizi yapıyoruz. İnşallah diğer mahalle konaklarımızda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dikilitaş mahalle konağımız bitti. Aybey mahallesindeki konağımızda mahalle sakinlerimizin hizmetine açık durumda. Bu mahalle konaklarımızda da etkinliklerimiz devam edecek. Görüyoruz ki vatandaşlarımızda bu programdan memnun kaldılar. Onlarla birlik içerisinde samimi ve kültürlerimizi yaşatan ortamlarda buluşmayı sürdüreceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ederiz”

Geceye davetli mahalle sakinleri de yapılan programdan ve geçirilen eğlenceli vakitten dolayı mutlu olduklarını kaydederek, bu tür etkinlikleri sürekli Belediye’den beklediklerini ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.