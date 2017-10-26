Ürküten tablo… Ülkemizde tam 10 kat arttı

Ülkemiz son dönemlerde oldukça gergin ve sıkıntılı dönemleri atlattı. Terör saldırıları, darbe girişimi gibi pek çok ağır badirelerin üzerinden gelmesini başardık. Ancak organize işlenen suçların yanı sıra birey suç oranında da ciddi bir artış söz konusu. Özellikle de ateşli silahlar ile işlenen suç oranında çok ciddi bir artış gözlemlendi.

TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA RUHSATLI-RUHSATSIZ SİLAH SAYISI 10 KAT ARTTI

Türkiye bireysel silahlanmada dünyada 27. Sırada. Ancak bu son dönemlerdeki bireysel silahlanmadaki artışı gizleyemez. Bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla işleniyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor.

SİLAHLARA ULAŞMAK ÇOK KOLAY!

Gerek küçük tabancalara gerekse pompalı tüfeklere ulaşmak oldukça kolay. Özellikle de pompalılara, basit av tezkeresiyle sahip olabiliyorsunuz. Sadece kimlik bilgileri ve beyan vererek alabiliyorsunuz, bu da silahlanmayı artıran sebeplerden bir tanesi.

1954’de çıkan 6136 No’lu silah kanunu şu an mevcut olanla aynı. Halen 1954’te çıkan bir yasaya göre düzenleme yapılıyor. O zaman tabii bu kadar çok çeşit ve teknoloji olmadığı için yasada tanımlama yok. Bundan dolayı avcıymış gibi ava çıkıyormuş gibi arazisini yabani hayvanlardan koruyormuş gibi algılanıyor. Teşvik daha çok ön plana çıkıyor, silahı olan komşusundan etkileniyor. Bir başka modelini aldığında eskisini başka birine bırakıyor. İllegal silahlarda caydırıcılık yok. Caydırıcılık olmadığı için sorun çözülmüyor.

‘CAYDIRICILIK YOK!’

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar, araştırmalara göre ateşli silahlarla işlenen şiddet suçlarının ruhsatsız silahlarla gerçekleştiğini söyledi. Sınar, bu silahlara erişimin kolay olduğunu ve caydırıcı cezasının da olmadığını belirtti.

Mevzuatta silah bulundurma ruhsatını almanın çok kolay olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar, “Türkiye’de bireysel silahlanmayla ilgili Umut Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmalar var. Ateşli silahlarla işlenen şiddet suçlarının önemli çoğunluğu ruhsatlı olmayan silahlardan kaynaklanıyor. Bunu kullanacak insanlar zaten ruhsat için gerekli şartları taşımayan insanlar olabiliyor” dedi. Kişinin ruhsatsız silahla yakalandığında cezasının da çok düşük olduğunu anlatan Hasan Sınar, “Problem buradan kaynaklanıyor. Çünkü ruhsatsız silaha ulaşmak çok kolay ve caydırıcı cezası yok. Türkiye’de parasını verdiğinizde çok kolay ateşli silah elde edebiliyorsunuz. Bu ateşli silahlar suça karışmadan yakalanırsa bir ila 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Çoğu zaman bu para cezasına çevriliyor” diye konuştu.

“SİLAHA ERİŞİM GÜÇLEŞMELİ”

“Ruhsatsız silah bulunduran kişiyi yakaladığınızda gözünün yaşına bakmamalısınız” diyen Sınar yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Silaha erişimi güçleştirmeli, silah ruhsatı almanın koşullarını daha sıkı hale getirmelisiniz, ruhsatsız silah bulunduran kişiyi yakaladığınızda gözünün yaşına bakmamalısınız, ağır yaptırımlar uygulamalısınız. Kişi ruhsatsız bir şekilde silah bulunduruyor ve taşıyorsa yakalandığı zaman hapse gireceğinin farkında olmalı. Silaha erişim güçleştirilmeli.”

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA CEZASI NE KADARDIR?