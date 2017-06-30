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Ürküten harita!

Yaz mevsiminin gelmesiyle serinlemek için deniz, dere, gölet veya sulama kanallarına giren 43 kişi, Haziran ayında yaşamını yitirdi. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya her bölgede boğulma vakası gerçekleşti.

30 Haziran 2017 Cuma 14:06
Ürküten harita!

Bayıltıcı sıcaklarla kavrulan Türkiye'de, Haziran ayı başından bu yana 43 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, hemen hemen her gün bir boğulma vakası yaşanıyor. Bir ayda Türkiye genelinde 43 kişi, serinlemek ya da balık tutmak için girdiği suda boğularak yaşamını yitirdi.

Serinlemek için deniz, dere, gölet veya sulama kanallarına girenlerden 43 bir daha sudan çıkamadı. Yaşamını yitirenlerden 15'i çocuk.

Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan sonra boğulanların sayısında da artış var. Dört günlük bayram tatilinde 19 kişi, serinlemek veya balık tutmak için girdiği suda boğuldu.

Nisan ve Mayıs ayında toplam sekiz kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Boğulma vakalarının görüldüğü iller ise Antalya, Adana, Çankırı, Manisa, Kırklareli, Elazığ, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Çorum, Sakarya, Kars, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Ankara, Isparta, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Batman, karaman, Konya, Mersin, Sivas, Rize, Aydın, Muğla, İstanbul, Bartın ve Kayseri oldu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:06
  1. Türkiye
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Antalya
  5. Adana
  6. Manisa
  7. Kocaeli
  8. Ordu
  9. Samsun
  10. Sakarya
  11. Mersin
  12. Trabzon
  13. Aydın
  14. Rize
  15. Konya
  16. yaz
  17. boğulma
  18. ölüm
  19. sıcak
  20. aşırı sıcak
  21. hava
  22. son dakika
  23. son dakika Ordu
  24. Kars
  25. Sivas
  26. Düzce
  27. Bursa
  28. Çorum
  29. Tokat
  30. Muğla
  31. Elazığ
  32. Bartın
  33. Batman
  34. karaman
  35. Kayseri
  36. Isparta
  37. Anadolu
  38. Marmara
  39. Malatya
  40. Çankırı
  41. Güneydoğu
  42. Eskişehir
  43. Şanlıurfa
  44. Gaziantep
  45. Kırıkkale
  46. Kırklareli
  47. Diyarbakır
  48. Kahramanmaraş
  49. Güneydoğu Anadolu
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