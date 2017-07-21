Ürkmezer’den şehit ailelerine ziyaret

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ilk olarak Kadıbükü Köyünde bulunan Şehit Ahmet Şanlı’nın ailesini daha sonra Pelitören Köyünde ikamet eden Şehit Halil Gözlemeci’nin ailesini ziyaret etti.

Her iki ziyarette de Şehitlerin aileleri ile uzun süre sohbet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, herhangi bir sıkıntıları, dertleri olup olmadığını sorarken, devletin, kaymakamlığın ve belediyenin her daim yanlarında oluğunu söyledi.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı , "Ahmet ve Halil kardeşimiz bu cennet vatan için daha nice şehitlerimiz gibi canlarını seve seve feda etmişlerdir. Bizler huzur içerisinde hayatlarımızı idame ettirebiliyorsak aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle bizlere emanet ettikleri ailelerine, gereken alakayı göstermek ihtiyaçları noktasında yanlarında olmak asli görevimizdir. Bizlerde böylesi güzel bir ülkenin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dediler.

Ziyaretlerin sonunda şehit mezarlarını da ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Şehitliklerin temizliği, bakımı gibi konularla ilgili bilgi aldı.