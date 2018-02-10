Ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız” dedi

Turan, AA’nın AA Finans Masası’na konuk oldu. Geçen yıl 2016’ya göre hem yerliye hem de yabancıya yönelik konut satışlarının çok iyi geçtiğini aktaran Turan, TOKİ’nin de 2017’yi başarılarla geçirdiğini söyledi.

Ergün Turan, bu yıla ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine, sürekli, “Sektörde balon var mı yok mu ?” şeklinde sorular sorulduğunu, sektörde balondan bahsedilemeyeceğini, ürettikleri her şeyi sattıklarını söyledi.

‘PROBLEMLER EL BİRLİĞİ İLE AŞILIR’

Turan, zaman zaman markalı konut projelerinin belli segmentlerinde aşırı arzdan dolayı sıkıntılar oluşabileceğini belirterek, “Ancak ben her zaman şuna inandım ve sektör de beni yanıltmadı; Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basan bir sektörümüz var. Kendisi o segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de fazla üretimin olabileceği yerlerde konut arz fazlasının olmaması için arazi arzında tutucu davrandıklarını belirterek, “2018’de de inşallah sektörümüz hem hükümetimizin verdiği teşviklerin devamı hem de verecekleriyle birlikte bu yılı da 2017’den daha az olmamak kaydıyla geçirecektir. Bu yıl asgari 60-70 bin konut hedefi koyuyoruz. 2016 ve 2017’den az olmamak üzere bir konut hedefi koyduk” dedi.

Turan, “Sektörde fiyat anlamında balon var mıdır” sorusuna karşılık, belli segmentlerde arz fazlası fiyatlar olabileceğini söyledi.

Sektördeki tüm bileşenlerle görüştüklerini aktaran Turan, sıkıntı beklemediklerini, el birliğiyle problemleri aşacaklarını bildirdi.

‘2018 BÜTÇEMİZ 16 MİLYAR TL’

Ergün Turan, TOKİ’nin son 13 yılda yıllık ortalama 43 bin konut ürettiğini, 2016’da 65 bin, 2017’de 60 bin sosyal konut inşa ettiklerini, “2016 bütçe gerçekleşme rakamımız 10,5 milyar lira mertebesi, 2017 bütçe gerçekleşme rakamımız 15,5 milyar lira. Yaklaşık yüzde 40 büyüme sağladık. 2018 hedefimiz de 16 milyar lira bütçeyle çıkmak” dedi.

Turan, 2016 ile 2017 yılları arasındaki farkın konut fiyatlarının artmasından kaynaklanmadığını, kamu binaları da inşa ettiklerini bildirdi. Bir yılda ürettikleri konutların ücretini 15-20 yılda aldıklarını dile getiren Turan, üst gelir grubuna yaptıkları projelerden bu sosyal konutların finanslarını sağladıklarını aktardı.Turan, Türkiye’de üretilen konutların yüzde 8-10’unu sosyal konut olarak TOKİ’nin ürettiğini bildirdi. Turan, “İnşalllah hedefimiz bu yıl da geçmiş yılın performansından ve bütçe rakamından daha az olmamak üzere gerçekleşmesi. Bu yılın henüz ocak ayını geçtik. Bir aylık ödememiz bile 1,25 milyar liradır. Oradan yola çıkabilirsiniz” şeklinde konuştu.

-TOKİ Başkanı Ergün Turan, "2021'de İstanbul çok önemli bir finans merkezi kazanmış olacak. İngiltere’dekinden çok daha kapsamlı bir finans merkezine kavuşacağız" dedi.

-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, faizlerin geldiği noktada ne konut edinmek isteyen vatandaşların, ne de konut veya sanayi yatırımcılarının bir şey yapmasının mümkün gözükmediğini belirterek, "Faiz oranlarının mutlaka yüzde 1'in altında olması gerekir. Herkesin zorlandığı bir yerde bankalar kârlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir" dedi.