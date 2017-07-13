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Üretime 'yıllık izin' molası

TOFAŞ, bugünden itibaren 13 günlüğüne üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:54
Üretime 'yıllık izin' molası

Türkiye Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi ( TOFAŞ) yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verdiğini açıkladı.

Açıklamada üretime verilen aranın 13 gün olacağı ve bu tarihler arasında bakım ve revizyon çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

İşte TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamamanın tam metni:

"Fabrikamız, yıllık izin dolayısıyla 07.08.2017 - 20.08.2017 tarihleri arasında üretim yapmayacaktır. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:54
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