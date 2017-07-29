Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Üretime dahi geçmeyen Iphone 8 getirdiler

Atatürk Havalimanı'na Almanya’ya transit olarak gönderilmek üzere Hong Kong’dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne “polipropilen granül” cinsi eşya olarak beyan edilen paletlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:43
Üretime dahi geçmeyen Iphone 8 getirdiler

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğündeki Transit işlemi sırasında ilgili kişiler tarafından eşyalar 2 kap 2.140 kg. “polipropilen granül” olarak beyan edilmiş, görevli gümrük ambar memuru ve muhafaza memurunun Almanya’ya transit edilmesi gereken eşyanın içeriye nakledilmeye çalışıldığının anlaşılması üzerine eşyalar X-Ray kontrolüne alındı. X-Ray kontrolünden geçirilen paletlerin cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması üzerine transit eşyası gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi başlatıldı.

17-07/29/7510870.jpg

Konuyla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğünce  yapılan kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının İstanbul Başakşehirde bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşılmış, 2140 kg ve 2 palet içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 6 Milyon TL olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19 bin 572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 adet batarya, bin adet cep telefonu kapağı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun kapsamında soruşturma açılmış ve bahse konu eşyalarla ilgili el koyma kararı alındı.

İHA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:43
  1. AHL
  2. Hong Kong
  3. X-Ray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    1. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    2. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    3. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    4. Hatay'da orman yanıyor
    5. Arıcılar bal üretiminden memnun
    6. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    7. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    8. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    9. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    10. Antalya’da lüks otelde yangın
    11. Lucescu'dan Tudor sözleri
    12. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    13. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    14. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    15. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    16. Özge yeni protezine kavuştu
    17. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    18. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    19. Galatasaray, Manchester United'ın..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!