Üreticiye müjdeli haber

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Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanvekili Ercan Barutçuoğlu, kar yağışından olumsuz etkilenen üreticilerin yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Hükümetin TARSİM (tarım sigortası) uygulamaları konusunda muhtarlara bilgi veren Barutçuoğlu, birçok afetin yanı sıra, kar yağışına bağlı ağaç hasarları ve ağaç dallarının kırılmasının da sigorta kapsamına alındığını söyledi.

Ticaret Borsası'nda, İlçe Tarım Müdürü Fikret Fırat ve Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik'in de katıldığı toplantıda konuşan Barutçuoğlu, bundan böyle kar yağışına bağlı dal kırıklarının da sigorta kapsamına alındığını müjdeledi. Vakit kaybetmeden zarar tespitlerine başlanacağını bildiren Ercan Barutçuoğlu, Gemlik Belediyesi olarak Ticaret Borsası ve İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte bu meselenin takipçisi olacaklarını söyledi.