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Üretici ve esnafın borcuna erteleme

Bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören üretici ve esnafların kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:24
Üretici ve esnafın borcuna erteleme

Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticileri ile esnaf ve sanatkarların T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi.

BANKALAR İSTİHDAMA KATKI VERSİN

Bu arada; geçen hafta açıklanan bankaların yüksek kârlılıklarına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankaların kârı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 31 arttı. Kârları arttıkça daha fazla masraf karşılığı alıyorlar. Oysa bankacılık sektörü istihdama katkı vererek ekonominin canlanmasına ve piyasaların daha hareketli olmasına destek olabilirler” dedi.

YANLIŞ YOLDALAR

Bankaların istihdama daha fazla katkı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Ocak - Kasım ayları arasında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 205 bin 842 olarak kayıtlara geçti. Vatandaş borcunu ödeyemezken, bankalar vatandaştan kredi faizleri, havale ücreti, hesap işletim ücreti, yapılandırma kesintisi, dosya masrafı, kredi tespit ücreti, istihbarat ücreti gibi farklı adlarla birçok kesinti yaparak kâr oranlarını artırıyorlar. Bunun yanı sıra istihdama katkı sağlamak yerine şube kapatarak işsizlik oranlarına da etki ediyorlar. Oysa yeni şube yeni personel demektir. Büyüyen sektörlerin istihdam alanlarını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları gerekir. Ülkemizin kalkınması ve işsizliğin azalması ancak bu şekilde sağlanır” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • NejmiNejmi2 sa önce
    Bizde devletin bankası yokmu.ceksin kredi faizlerini aşağı.millet özel bankaları kullanmasın bakalım ne olacak.ama devlet bankaları ozeldende beter.suluk gibi milletin kanını emiyorlar...
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