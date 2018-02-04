Üretici ülkelere seramik ihracatı

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul 3. Havalimanı’nın seramiklerini üretiyoruz. Yetmiyor bu ürünleri seramiğin doğduğu topraklar olan Çin’e, moda ve seramik ülkelerinden İtalya ile İspanya’ya ihraç ediyoruz. Bu gurur ülkemizin, bu gurur milletimizin“ dedi.

YATIRIMDA EN BÜYÜK PAY ŞEHİTLERİN

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası’nı açmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Güral, “Fabrikanın vücuda gelmesinde en büyük pay hain darbe girişimini önleyen şanlı şehitlerimize, aslan yürekli gazilerimize, kahraman milletimize ve Başkomutanımız, Önderimiz, Cumhurumuzun Reisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Biz bu gururla üretimimizi arttırıp ülke ekonomisine faydalı işler yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

15 Temmuz şehitlerini minnet ve hürmetle yâd edeceklerini dile getiren Güral, “Allah şehitlerimizden razı olsun. Milletimizi ve ülkemizi hainlerden korusun. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Allah başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

FABRİKA 9 AYDA TAMAMLANDI

Güral, babası Nafi Güral’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün sonra Kütahya Meydanı’nda 10 bin kişiye karşı yaptığı konuşmada verdiği talimatın ardından başladıkları fabrika yatırımını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Türkiye’ye armağan ettiklerini sözlerine ekledi.