Ürdünlü öğrenciler Kırşehir'de eğitim alacak

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ortadoğu ile uluslararası bağlantılarını güçlendirmek ve ikili iş birlikleri imzalamak amacıyla beraberindeki heyet ile 4-5 Şubat 2018 tarihleri arasında Ürdün’de ortak proje geliştirme hususunda Amman Yunus Emre Enstitüsü ile istişare toplantıları gerçekleştirdi.

İkili işbirliği anlaşması çerçevesinde ilk etapta iki üniversite arasında sempozyum, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, fakülte ve araştırma merkezleri zemininde ilişkilerin geliştirilerek ortak projelerin üretilmesi, enstitüler nezdinde (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) yüksek lisans ve doktora için öğrenci değişimi ile eş danışman atamaları yapılması konularında mutabık kalındı.