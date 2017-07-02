Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ürdün'e 3 füze düştü

Suriye'den atılan 3 füzenin Ürdün topraklarına düştüğü bildirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
Ürdün'e 3 füze düştü

Ordunun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye'den atılan füzelerden 2'sinin Cabir Sınır Kapısı'ndaki sivil savunma binasının yakınına, birinin de ülkenin kuzeyindeki Cabir er-Ramse kara yolu yakınına isabet ettiği kaydedildi.

Söz konusu füzelerin, Suriye hava kuvvetlerinin Suriye sınırları içindeki muhalif gruplara düzenlediği operasyon esnasında atıldığı belirtildi.

Olaylarda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
  1. Suriye
  2. Ordu
  3. Ürdün
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...