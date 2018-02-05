Ürdün'de zamlar kalabalıkları sokağa döktü

Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısındaki Es-Salt kenti, dün akşam zam karşıtı gösterilere ev sahipliği yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan protestoda göstericiler ve polis karşı karşıya geldi. Resmi açıklamaya göre, polis göstericilere müdahale etti.

Ürdün'de geçen ay akaryakıt ve katma değer vergilerine zam yapılmıştı. Ekmeğe uygulanan sübvansiyonun kaldırılması ise büyük tepki çekmişti.

Amman yönetimi, 2018 bütçesindeki 1,75 milyar dolarlık açığı vergi zamlarıyla kapatmayı planlıyor.