Ürdün’de Mescid-i Aksa zaferi kutlandı

Ürdün Mühendisler Derneği, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılmasını ve kapılardan elektronik detektörlerin kaldırılmasını kutladı.

Dernek üyeleri gösteri sırasında Mescid-i Aksa’yı koruyacaklarına dair yemin etti. Kutlamalara Mescid-i Aksa Camii İmamı ve Kudüs eski Müftüsü Şeyh Ekrima Said Sabri de katıldı.