Ürdün’de Mescid-i Aksa zaferi kutlandı
Ürdün Mühendisler Derneği, İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirilen metal detektörlerin kaldırılmasını kutladı.30 Temmuz 2017 Pazar 22:12
Ürdün Mühendisler Derneği, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılmasını ve kapılardan elektronik detektörlerin kaldırılmasını kutladı.
Dernek üyeleri gösteri sırasında Mescid-i Aksa’yı koruyacaklarına dair yemin etti. Kutlamalara Mescid-i Aksa Camii İmamı ve Kudüs eski Müftüsü Şeyh Ekrima Said Sabri de katıldı.