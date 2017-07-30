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Ürdün’de Mescid-i Aksa zaferi kutlandı

Ürdün Mühendisler Derneği, İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirilen metal detektörlerin kaldırılmasını kutladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:12
Ürdün’de Mescid-i Aksa zaferi kutlandı

Ürdün Mühendisler Derneği, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılmasını ve kapılardan elektronik detektörlerin kaldırılmasını kutladı.

Dernek üyeleri gösteri sırasında Mescid-i Aksa’yı koruyacaklarına dair yemin etti. Kutlamalara Mescid-i Aksa Camii İmamı ve Kudüs eski Müftüsü Şeyh Ekrima Said Sabri de katıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:12
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