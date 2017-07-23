Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Suriye'de alçak saldırı
Muhalifer kendi aralarında neden çatışıyor?
Cuburi: Filistin halkının yanındayız
TSK'da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı
Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
İran'da devlet eliyle uyuşturucu dağıtılacak!
Rejim uçakları PKK'ya destek veriyor
Endonezya'da Tahriru'ş Şam'a destek gösterisi
Su geçirmez telefon 3 can kurtardı
El Kaide: Birbirinize kılıç çekmeyin
Hizbullah resmen bozguna uğradı
Ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vuruyor
Müslüman esnafa saldırı: Linç ettiler!
500'den fazla Rus paralı asker geldi
Hiç böyle koşan bir tavşan gördünüz mü?
Trump: Sınırsız affetme yetkim var
DEAŞ, ABD ordusu içine sızmış!
Devlet Bahçeli'yi hiç böyle görmediniz
Cenazeye o da katıldı… Binler omuz verdi!
Kalp krizi geçiren rektör hayatını kaybetti
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı
Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
AYRINTILAR GELİYOR
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
ürdün
İsrail
saldırı
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Dünya
ABD’nin tavsiyesiyle YPG isim değiştirdi
Aktüel
Camiye teşvik
Gündem
Yıldırım uyardı: Depremle yaşamasını öğrenmeliyiz!
Dünya
Kudüs ümmetin ortak davasıdır
Gündem
Hans’ın derdi darbe
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Suriye’deki“şer ittifakı” yerle bir!
Ahmet Can
Eyüp’te döner yemek isteyen iki melek (!)
Ahmet Gülümseyen
Spordan da öte bir olimpiyat; Deaflympics
Ali Akben
Yarı açık cezaevi
Ali Karahasanoğlu
Para gavurdan, sövgü yerli uşaktan!
D. Ferhat Dizdaroğlu
Kıbrıs’taki sivilce
Halil Kışlacık
Karanlığı bilekirletiyoruz
İlhan Oral
Şehvetin çapkın yüzü
Sedat Yılmaz
Katar’dan özür dileyerek ambargolarınızı kaldırın!
Zekeriya Say
“Komutanı Muhammed olan ümmet kimseye boyun eğmez!”
Son Eklenen Haberler
Amerika tedirgin… Genelkurmay..
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne..
BM korkunç raporu açıkladı: 20..
Suriye'de alçak saldırı
“Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan yazmak..
Şüpheli vakası iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik..
İran o ülke ile Tren yolu ağı kuruyor
Muhalifer kendi aralarında neden..
Cuburi: Filistin halkının yanındayız
Afganistan'da trafik kazası
Babasına kızıp arabasını satışa..
Almanya’daki Türkler günlerdir onu..
İsrail'e net mesaj: İzin vermeyeceğiz
Bağcılarlılar için “piknik günleri”
Açıkladılar! Manchester’in yıldızı..
Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu..
Akıllı telefonun bu özelliği can..
Bağcılar’da Üniversite Tercih..
Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı