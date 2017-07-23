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Ürdün'de  İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki  İsrail Büyükelçiliği  binası içinde açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
Ürdün'de  İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
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