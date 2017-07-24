Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı: 2 ölü

Tel Aviv yönetimi, büyükelçinin rezidansında mobilyaları değiştiren marangozlardan birinin İsrailli güvenlik görevlisine tornavidayla saldırdığını duyurdu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:35
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı: 2 ölü

Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği'nde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Amman polisi ölenlerin Ürdünlü olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre yaralıların ise biri Ürdünlü, diğer İsrailli.

Görgü tanıkları, ölen Ürdünlülerin bir mobilya şirketinde çalıştıklarını ve kendilerine ateş açılmasından hemen önce elçilik yerleşkesine girdiklerini söylüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazartesi sabahı olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, büyükelçinin rezidansında mobilyaların değiştirildiği, marongozlardan birinin İsrailli bir koruma görevlisine tornavidayla saldırdığı belirtildi.

Ürdün polisi büyükelçilik binasını kordon altına aldı. Elçilik personeli ise tahliye edildi.

Amman'ın Rabiyeh mahallesindeki İsrail büyükelçiliğinin çok sıkı korunduğu biliniyor.

Kentte Cuma günü düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye binlerce Ürdünlü katılmıştı. Göstericiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya metal dedektörler yerleştirmesini protesto etmişlerdi.

İsrail işgali öncesi 1949'dan 1967'ye kadar Doğu Kudüs, Ürdün'ün kontrolü altındaydı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:35
  1. İsrail
  2. Ürdün
  3. Mescid-i Aksa
  4. Amman
  5. büyükelçilik
  6. saldırı
  7. Rabiyeh
  8. Doğu Kudüs
  9. son dakika
  10. son dakika haberler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!