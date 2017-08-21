Ürdün’de heyetler arası görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın El Hüseyniye Sarayı’ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Ürdün’de Ürdün Kralı 2. Abdullah’la baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Heyetler arası yapılangörüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.