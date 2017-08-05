Ürdün, siyonistlere geri adım attırdı

Ürdün'de 23 Temmuz'da gerçekleşen olayda İsrail güvenlik görevlisi saldırı iddiasıyla iki Ürdünlüyü vurarak öldürmüştü.

İki Ürdünlünün öldürülmesi sonrası ülkede olaylar çıkmış ve İsrail'in elçilik çalışanları bir süreliğine Ürdün'ü terk etmek zorunda kalmıştı.

1994 yılında iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasından bu yana ilk defa iki müttefik arasında gerilim tırmanmaya başladı.

Ürdünlü milletvekilleri dün mecliste imza toplayarak İsrail elçisinin ülkeden kovulmasını talep etmişti.

Ürdün'den gelen sert tepkinin ardından bugün İsrailli yetkliler konuyla ilgili ön soruşturmanın açılacağını açıkladı.