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Ürdün: Kuzey bölgemize füze atıldı

Suriye rejiminin vurarak düşürdüğü İsrail’e ait F-16 uçağının ardından Ürdün’nün kuzeyine bir füzenin düştüğü açıklandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
Ürdün: Kuzey bölgemize füze atıldı

YENİAKİT.COM.TR - İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginliğin arından bugün Suriye rejimi hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait F-16 savaş jetini düşürdü.

Uçağın enkazına İsrail'in kuzeyindeki Harduf köyünde ulaşıldı. Bazı enkaz parçaları ise Ürdün'e düştü.

ÜRDÜN’NÜN KUZEYİNE FÜZE İSABET ETTİ

Aynı dakikalarda Ürdün’nün kuzeyine bir füze’nin düştüğü ortaya çıktı.

Ürdün krallığı düşen füzenin Suriye’nin uçaksavar füzelerinden biri olduğunu açıklayarak, füzenin isabet aldığı bölgede ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
  1. ÜRDÜN
  2. FÜZE
  3. İsrail
  4. SURİYE
  5. Suriye rejimi

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