Ürdün ile ABD anlaştı... Sekiz Helikopter...

Yaklaşık 200 milyon dolar değerinde bir askeri yardım anlaşmasının ardından sevkiyatın başladığı belirtildi.

ABD tarafından finanse edilen “Hızlı Reaksiyon Gücü’nün” merkezi Ürdün’e gönderilen helikopterler, komşu Irak ve Suriye’de Cihat yanlılarına karşı kullanılacak.

ABD’nin Ürdün elçisi Alice G. Wells, Marka askeri hava üssündeki teslim töreninde Washington’un geçen sene Şubat ayından bu yana Ürdün’e “milyonlarca küçük silah cephanesi, yüzlerce bomba” ve diğer teçhizat sağladığını söyledi.

Ürdün ordusu üyeleri, Black Hawk helikopterlerin devrediliş töreninde rehine kurtarma tatbikatına katıldı.

ABD, Ürdün ordu subaylarına “ABD, tehditle yüzleşmek için Ürdün’le birlikte çalışmaya kararlı” dedi.

“Bu Helikopterleri Cihat yanlılarına karşı savaşta kullanırsanız, yanınızda duracağımızı bilin.”

Ürdün, ABD operasyonlarına katılan birkaç Arap devleti arasında yer alıyor.