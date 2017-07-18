Ürdün ele geçirdiği uyuşturucuları imha etti
Ürdün’de operasyonlarda ele geçirilen 667 kilogram haşhaş, 61 kilogram eroin, 38 kilogram kokain, 117 kilogram marijiuna ve 44 kilogram endüstriyel haşhaş imha edildi.18 Temmuz 2017 Salı 22:35
Ürdün Genel Güvenlik Servisine bağlı Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğü, yürütülen operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucuları imha etti. Uyuşturucu Kontrol Müdürü Brigadier Anwar al-Tarawneh, 667 kilogram haşhaş, 61 kilogram eroin, 38 kilogram kokain, 117 kilogram marijiuna, 44 kilogram endüstriyel haşhaşın ele geçirilip imha edildiğini bildirdi. İmha işlemi, gözetim komitesinin denetimi altında gerçekleştirildi.