Ürdün diken üstünde! Ordunun başında bulunan...

Ürdün’de Kral 2. Abdullah’ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, “doğal bir durum” olduğu savunuldu. Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, “Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, S.Arabistan ve BAE liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı şüphesiyle iki kardeşini ve kuzenini ev hapsine attırdığı öne sürülmüştü.