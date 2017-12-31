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Ürdün diken üstünde! Ordunun başında bulunan...

Ürdün’de Kral Abdullah’ın orduyu yöneten iki kardeşiyle amcasının oğlunu emekliye sevk etmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

31 Aralık 2017 Pazar 09:31
Ürdün diken üstünde! Ordunun başında bulunan...

Ürdün’de Kral 2. Abdullah’ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, “doğal bir durum” olduğu savunuldu. Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, “Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, S.Arabistan ve BAE liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı şüphesiyle iki kardeşini ve kuzenini ev hapsine attırdığı öne sürülmüştü.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 09:31
  1. Ürdün
  2. doğal bir durum
  3. Kral 2. Abdullah
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Şerif Hüseyin adlı satılmış Fetö denen satılmıştan önceki ümmet düşmanıydı....Şerif Hüseyinin bir oğluna(şimdiki kral Abdullahın dedesi ilk Ürdün Kralı Abdullah) Ürdün isimli bir Devlet kurup verenlertorun Abdullahın ümmetin yanında yer almasına izin verir mi....Ürdündeki kıyamet bunun için kopuyor...Fetönün , Ürdünde Firavunistlere alan açtığını biliyoruz....Fetö eliyle 160 ülkede Firavunist kadrolar Devlete sızmıştır...Tabanından tavanına müşrik Firavunist Fetö eniklerine bu gözle bakın artık Ey ŞUURLU müminler....
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Ah be kardeşim katar gibi sende gel yanımıza, bir üs de sizin orda açalım. Haçlı saldırılarını püskürtmek yetmiyor artık, saldırıya geçmek gerek. En iyi savunma saldırıdır, batıda patlamalar, haçlı birliğini bozacak şekilde yapılmalı. Katalonlara gizlice desdek verilmeli, abd eyaletleri kurcalanmalı. Savunma buralardan başlamalı.
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