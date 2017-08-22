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Erdoğan'ın ziyareti Ürdün basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret ülke basınında geniş yer buldu.

22 Ağustos 2017 Salı 13:44
Erdoğan'ın ziyareti Ürdün basınında geniş yer buldu

Er-Rai gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyaretini okuyucularına manşetten duyurdu. "Türkiye-Ürdün zirvesi, Filistin davasına çözüm yolu bulmanın gerekliliğine vurgu yaptı" başlığını kullanan gazete, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği, "Zorlukları birlikte aşacağız" cümlesini de bu manşetin altında verdi.

Ürdün-Türkiye ilişkilerinin 70. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin önemine dikkati çeken er-Rai gazetesi, iki ülkenin bölgede yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilendiğine ve Suriye krizinin ağırlığını en çok hisseden ülkeler olduğuna vurgu yaptı.

El-Ghad gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten aktararak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacı taşıdığını, Filistin sorununa çözüm ve terörle mücadele konularının ana gündem maddeleri olduğuna işaret etti. Gazete, Erdoğan'ın ziyaretinin dostça ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ed-Düstur gazetesi de manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Ürdün'ün Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıkları yönündeki ifadelerini paylaşarak, Türkiye'nin de her daim Ürdün'ün yanında olacağına ilişkin sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğlen saatlerinde beraberindeki heyetle Ürdün'ün başkenti Amman'a gelmiş, Kral 2. Abdullah ile Hüseyniye sarayında düzenlenen görüşmelerin ardından aynı gün içinde ülkeden ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 13:44
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