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Ürdün Amerika'dan 190 bin dolarlıklık askeri araç aldı

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, ABD’den sınırı korumak için 190 bin dolar değerinde 25 taktik kamyonu aldığı bildirildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:11
Ürdün Amerika'dan 190 bin dolarlıklık askeri araç aldı

ABD’nin Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kısa bir süre önce Hafif Orta Ölçekli Taktik Araçları olarak bilinen ve yaklaşık 190 bin ABD doları değerinde ABD’den 25 taktik kamyonu aldı” denildi.

Açıklamada, kamyonların JAF Sınır Karakol Gücü’nü tehditlere karşı koruyacağı, tüm hava ve arazi koşullarında birlik hareketlerini gerçekleştireceği aktarıldı. Kamyonların olası durumlarda silah sistem platformu olarak da kullanıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:11
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