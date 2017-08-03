UR-GE firmaları enerjide yüzde 35’e varan tasarruf sağlayacak

Firmaların enerji maliyetlerinin, işletme giderleri içindeki payını azaltmayı hedefleyen EVM, önemli bir projeye daha imza atıyor. BTSO koordinasyonunda devam eden Tekstil, Makine, Uzay Havacılık ve Savunma, Kompozit, Kimya, Raylı Sistemler ve Gıda UR-GE’lerinde yer alan yüzün üzerinde firmanın enerji verimliliklerini ölçecek olan EVM, Ekonomi Bakanlığı destekleriyle sürdürülen proje kapsamında firmaların enerji giderlerinde yüzde 35’lik bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, uluslararası rekabet gücü açısından enerjiyi her alanda verimli kullanmanın artık zaruret haline geldiğine dikkat çekerek, projenin son derece önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 2023 yılına kadar yüzde 10’luk bir enerji tasarrufu sağlama hedefi bulunduğunu dile getiren İbrahim Burkay, BTSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren EVM’nin firmaların enerji kullanımlarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

EVM içerisinde yer alan ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’nın TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvar olduğunu hatırlatan Başkan İbrahim Burkay, EVM’nin Türkiye’nin en modern ve gelişmiş uygulamalı eğitim tesisini de bünyesinde barındırdığını vurguladı. Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe desteği sağlayacağı yeni bir projeyi başlattıklarını söyleyen İbrahim Burkay, “Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz ve iki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında farklı sektörlerdeki 100’ün üzerinde UR-GE firmamızın enerji etütlerini gerçekleştirerek, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliklerini değerlendireceğiz. Ayrıca proje sonrası uygulamalar için firmalara uluslararası kredilendirme kuruluşlarından düşük faizli kredi imkanı sağlıyoruz. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak adına projemiz büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Projenin faaliyetleri hakkında bilgiler veren EVM yöneticisi Canpolat Çakal, firmalarda ortalama yüzde 20 tasarruf potansiyeli tespit ettiklerini belirterek, “İşletmelerde enerji kayıpları ekseriye basınçlı hava hatları, buhar kazanları ve buhar sistemleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri, pompalar, endüstriyel fırınlar ve aydınlatma sistemlerinden kaynaklanıyor. Bu işletmelerde yalnızca hava kaçaklarını önleyerek yıllık ortalama 73 bin liralık bir tasarruf sağlayabiliyoruz. Firmaların toplam enerji faturalarında ise yıllık 5,7 milyon liralık bir tasarruf sağlamamız mümkün. Üstelik firmalar bu iyileştirmeler için harcadıkları ücreti 2 yıldan az bir sürede telafi edebilecekler” dedi.