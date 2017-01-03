Unutulan giysiler Halepli mağdurlara

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Tekirdağ'da bir kuru temizlemeci, sahiplerince uzun süre alınmayan kıyafetleri, tarihin en büyük insanlık dramlarından birisinin yaşandığı Halep'te evleri yakılıp yıkılan, yardıma muhtaç iç savaş mağdurlarına gönderdi.

Tekirdağ'da kuru temizlemecilik işiyle uğraşan Nurten Çekiç, sahiplerince unutulan ve kullanım hakkı kendinde olan kıyafetleri, Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı tarafından Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

Kentte 25 yıldır kuru temizlemecilik yaptığını belirten Çekiç, temizlenmek üzere iş yerine getirilen yeni ve kaliteli birçok elbisenin unutulduğunu söyledi.

Unutulan eşyaları her yıl kimsesizlere ve yurtlara verdiğini anlatan Nurten Çekiç, bu yıl Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle bütün eşyaları Halep'deki yardıma muhtaç insanlara gönderdiğini aktardı.

"Bu yıl unutulan eşyaları Halepli kardeşlerimize toplayıp göndereceğiz"

Çekiç, dükkanında unutulan eşyaları Haleplilere gönderme kararının, insanlık için Suriye'de zor durumda olanların bir nebze olsun içini ısıtabilmek, onlara umut olabilmek için olduğunu söyledi.

Daha önceleri iş yerinde unutulan eşyaları kentteki ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, bu kez Haleplilere gönderdiklerini ifade eden Nurten Çekiç, "Bu yıl unutulan eşyaları Halepli kardeşlerimize toplayıp göndereceğiz. Orada çetin kış şartlarında zor durumda olanlara destek olmak istiyoruz" diye konuştu.