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Unutulan çantadan dolarlar çıktı! Yenikapı Feribot İskelesi’nde akıl almaz olay

Türkmenistanlı işadamı içinde 19 bin 500 dolar bulunan el çantasını Yenikapı'daki İDO iskelesinde unuttu.

23 Haziran 2017 Cuma 16:11
Unutulan çantadan dolarlar çıktı! Yenikapı Feribot İskelesi’nde akıl almaz olay


OTOMOBİL ALMAK İÇİN PARASIYLA YOLA KOYULDU

İstanbul'da yaşayan Türkmenistan uyruklu işadamı 59 yaşındaki Murat Agacanof, Yalova'dan Otomobil satın almak için Yenikapı'daki İDO iskelesine doğru yola çıktı. Agacanof, satın alacağı otomobil parası olan 19 bin 500 doları yanında taşıdığı el çantasına koydu.

PARALARINI GÜVENLİK KONTROL NOKTASINDA UNUTTU

İDO iskelesinde güvenlik kontrolünden geçen Agacanof, paralarının bulunduğu el çantasını X-Ray cihazının yanında unutarak Yalova feribotuna bindi. Feribot hareket ettikten bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Murat Agacanof, hemen 155 polis imdat ihbar hattını aradı. Durumu polise bildiren işadamı, Yalova'ya gittikten sonra ilk feribotla tekrar İstanbul'a döndü.

TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM ALDI

Bu arada, ihbarı değerlendiren İDO iskelesinde görevli ekipler, Murat Agacanof'a ait içerisinde 19 bin 500 dolar olan çantayı bularak koruma altına aldı.

“POLİSLERİN SAYESİNDE PARAMA KAVUŞTUM"

Terminale gelerek kaybettiği parayı tutanak karşılığında polisten alan Türkmenistan uyruklu işadamı, “Kalabalıkta paramı yitirdim. Paramı bulan polis arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bizler gibi turist insanların parası bu Ramazan ayında havaya gitmedi. Polislerin sayesinde parama kavuştum. O paraya Yalova'ya araba almaya gidiyordum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:11
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